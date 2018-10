Stadt Mainz erwägt Berufung gegen Diesel-Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Die Stadt Mainz will erst nach gründlicher Prüfung des Urteils zu möglichen Dieselfahrverboten entscheiden, ob es gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Berufung geht. "Wir werden die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, die uns sicher in den nächsten Tagen zugehen wird", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz. Die Stadt werde das Urteil fair würdigen und dann entscheiden. Dabei sei eine Berufung nicht ausgeschlossen.

Mit dem Urteil sei "ein flächendeckendes Dieselfahrverbot für die Stadt Mainz in weite Ferne gerückt", sagte das Stadtoberhaupt. "Darüber sind wir sehr froh." Die Stadt brauche in dieser schwierigen Phase dringend Unterstützung von der Bundesregierung. Diese müsse deutlich machen, dass an der Verpflichtung der Automobilhersteller zu Hardwarenachrüstungen kein Weg vorbeiführe. Auf dem Weg zur Einhaltung der Grenzwerte würde dies für Mainz im nächsten Jahr eine Reduzierung der Stickoxidbelastung um drei bis vier Mikrogramm bedeuten.

Mainz bemühe sich sehr um saubere Luft, sagte Ebling und verwies auf eine Umrüstung der Busflotte und den Bau einer neuen Straßenbahnlinie. "Das ist auch heute vom Gericht ausdrücklich gewürdigt worden."