Mainz will sich zu Stickstoffdioxid-Werten äußern

Mainz (dpa/lrs) - Die Entscheidung in Sachen Fahrverbote in Mainz rückt näher: Am kommenden Donnerstag (4. Juli) will sich die Kommune zu den Stickstoffdioxid-Messewerten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres äußern, wie sie am Dienstag mitteilte. Dabei wird Verkehrs- und Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) erläutern, welche weiteren Schritte aus den frischen Werten abgeleitet werden.

Die Werte zur Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) sind wichtig, weil sie in einer Entscheidung des Mainzer Verwaltungsgerichts vom vergangenen Jahr eine zentrale Rolle spielen. Die Richter hatten entschieden, dass zunächst bis zum 1. April ein neuer Luftreinhalteplan samt Konzept für Fahrverbote in Kraft treten muss. Sollte der europäische NO2-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auch in den ersten sechs Monaten 2019 nicht eingehalten werden, müssen ab September weitere Maßnahmen folgen.

Die Stadt hatte daraufhin rechtzeitig ihren Luftreinhalteplan fortgeschrieben, er enthält auch ein mehrstufiges Modell für zonale Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge. Problematisch ist in Mainz vor allem eine Messstation nahe dem Hauptbahnhof, hier liegen die Werte seit längerem über dem Grenzwert. Mainz wäre in Rheinland-Pfalz die erste Stadt mit einem Fahrverbot. Erhöhte NO2-Werte gab es 2018 auch an einer Straße in Koblenz, in Ludwigshafen lag der Wert exakt bei 40 Mikrogramm.