Ist die Luft in Mainz sauberer? Stadt stellt Messwerte vor

Mainz (dpa/lrs) - Sind einige ältere Fahrzeuge demnächst in Teilen von Mainz tabu oder nicht? Entscheidend wird sein, wie sich die Werte an Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft in den vergangenen Monaten entwickelt haben. Heute will die Stadt über die Entwicklung insbesondere an der Messstelle an einer vielbefahrenen Straße nahe dem Hauptbahnhof berichten. Dort wird seit langem der europaweite NO2-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte deswegen geklagt. Im vergangenen Oktober urteilte das Mainzer Verwaltungsgericht, dass die Stadt ihren Luftreinhalteplan nachbessern muss. Ein neuer Plan ist seit 1. April in Kraft und umfasst auch ein mögliches Konzept für ein mehrstufiges Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge.

Sollte nun der NO2-Grenzwert auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres überschritten worden sein, müssen nach dem Willen der Richter zum September weitere Maßnahmen wie Fahrverbote ergriffen werden. Würde ein Fahrverbot in Mainz kommen, wäre es das erste in Rheinland-Pfalz.