IG Metall ruft zu Kundgebung wegen Halberg Guss auf

Saarbrücken/Leipzig (dpa) - Nach der gescheiteren Schlichtung beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NGH) hat die IG Metall zu einer Kundgebung an diesem Mittwoch (11.00) in Saarbrücken aufgerufen. Dazu werden Beschäftigte der NHG und deren Familien erwartet, wie die IG Metall-Geschäftsstelle am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Anschließend solle es einen Demonstrationszug zum Landtag geben, wo die Abgeordneten bei einer Plenarsitzung tagen.

Mit der Aktion wolle die Gewerksschaft "den Druck auf eine Lösung" im zugespitzten Tarifkonflikt verstärken, hieß es. "Mit der Zockerei des Managements von Neue Halberg Guss auf dem Rücken der Beschäftigten und ihrer Familien muss nun endlich Schluss sein", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Saarbrücken, Hans Peter Kurtz.

Die NHG-Geschäftsführung hatte am vergangenen Mittwoch die Schlichtung für gescheitert erklärt. Demnach sei ein "Stellenabbau in deutlich größerem Umfang als noch im Juni angenommen" nicht mehr auszuschließen, hieß es. Seinerzeit galt die Schließung der Leipziger Gießerei mit 700 Beschäftigten Ende 2019 als beschlossene Sache. Im Stammwerk Saarbrücken war ein Abbau von 300 der 1500 Jobs erwogen worden. Die Schlichtung lief seit Ende Juli.

Am Standort Leipzig sind die Beschäftigten am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr in einen 24-stündigen Streik getreten. Die Gewerkschaft setzt auf den Verkauf des Unternehmens als einzige Möglichkeit für einen Neuanfang. Der Zulieferer von Motorblöcken und Antriebswellen gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor.