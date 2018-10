Thüringer BMW-Werk wird 2019 erweitert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach/Krauthausen (dpa/th) - Anfang nächsten Jahres sollen die Bagger für die bisher größte Erweiterung des BMW-Werks in Eisenach rollen. Derzeit liefen die Planung und die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt, mit dem der Münchner Automobilbauer das Thüringer Werk zu seinem weltweit größten Werkzeugbaustandort ausbauen will. "Wir liegen mit dem Projekt im Zeitplan. Es gibt keine Verzögerungen", sagte Unternehmenssprecher Jochen Müller auf Anfrage. Geplant seien bis 2022 Investitionen von 42 Millionen Euro. Derzeit beschäftige das Werk, in dem Presswerkzeuge für die Karosseriefertigung gebaut werden, 260 Mitarbeiter.