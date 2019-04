1600 Demonstranten in Kiel: Verkehrsachse blockiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Eine Demonstration gegen den Autoverkehr hat am Freitagnachmittag in Kiel eine wichtige Verkehrsachse in einer Fahrtrichtung lahmgelegt. Unter dem Motto "Straßenparty statt Rush Hour" zogen Demonstranten vom Hauptbahnhof zu einem Abschnitt des Theodor-Heuss-Rings, den die Polizei deshalb in Fahrtrichtung Autobahn sperrte. Die Zahl der Demonstranten sei von zunächst etwa 500 auf 1600 gestiegen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Dutzende Demonstranten hätten sich auf die Fahrbahn gesetzt, einige hätten gepicknickt. Gravierende Zwischenfälle gab es laut Polizei zunächst nicht.

Für Kritik hatte bereits im Vorfeld gesorgt, dass die Stadt den Initiatoren rund um die Aktivisten der TurboKlimaKampfGruppe Kiel (TKKG) erlaubte, auch auf einem Teil des viel befahrenen Theodor-Heuss-Rings zu demonstrieren.

Die Demonstration war gegen 14.30 Uhr am Hauptbahnhof gestartet. Die Veranstalter kritisieren, dass die Verkehrswende in Kiel und großen Teilen Deutschlands nur schleppend vorangehe. Sie fordern einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Umwandlung zweispuriger Straßen zu Straßen mit einer Spur nur für den Fahrradverkehr, Tempo 30 innerorts und den Rückbau von Straßen zu verkehrsberuhigten Bereichen und Flaniermeilen.