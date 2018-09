Immendingen hofft auf 1000 neue Arbeitsplätze durch Daimler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Immendingen (dpa/lsw) - Die kleine Donaugemeinde Immendingen hofft auf einen kräftigen Schub durch das neue Testgelände des Autoherstellers Daimler. In Summe, rechnete Bürgermeister Markus Hugger vor, dürften mindestens 900 bis 1000 Arbeitsplätze entstehen. Heute soll das "Prüf- und Technologiezentrum" in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Daimler-Chef Dieter Zetsche feierlich eröffnet werden. In einem erste Schritt will Daimler dort 300 Menschen beschäftigen. Doch dabei dürfte es nicht bleiben. Bürgermeister Hugger rechnet allein durch die Zuliefererindustrie mit 400 bis 600 Stellen, hinzu kämen Dienstleister für das Daimlergelände beispielsweise für die Kantine oder die Werksfeuerwehr. Einzelhandelsketten haben im Ort bereits neue Märkte eröffnet.

Auch der Autohersteller selbst plant offenbar mit noch mehr Stellen: "Bei 300 Mitarbeitern muss aber ganz sicher noch nicht Schluss sein", sagt Michael Hafner, Leiter Automatisiertes Fahren bei Daimler. "Die Sogwirkung eines solchen Standorts wird sicher einsetzen."