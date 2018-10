Städte- und Gemeindebund: Flächendeckende Diesel-Lösung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat im Diesel-Streit eine flächendeckende Lösung für Altfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß gefordert. Es sei zwar positiv, dass sich die Autohersteller bewegten, um besonders umweltschädliche Fahrzeuge von der Straße zu bekommen, sagte NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek der Deutschen Presse-Agentur. "Aber hier nur an 14 Großstädte und deren Umland zu denken ist eindeutig zu kurz gedacht und hilft nur wenig." So brauche es beispielsweise auch eine Strategie für einen getakteten öffentlichen Personennahverkehr überall auf dem Land.

"Die Automobilhersteller müssen die Altfahrzeuge umweltschonend vom Markt nehmen, und der Bund ist gefordert, in die Verbesserung der Mobilität auf dem Land zu investieren", sagte Bullerdiek. Nur so werde sich die Luft auf dem Land und in den Großstädten verbessern.

Die Spitzen von Union und SPD wollen am Montagabend neue Angebote für Diesel-Besitzer beschließen. Im Koalitionsausschuss geht es unter anderem um neue Kaufprämien, damit Kunden ältere Diesel durch saubere Wagen ersetzen. Außerdem geht es um mögliche Umbauten an älteren Dieselmotoren. Vor dem Treffen waren aber noch zahlreiche Fragen offen, etwa zur Haftung und zu Kostenübernahmen durch die Autobauer.