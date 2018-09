Lastwagenbauer Volvo setzt zunehmend auf E-Trucks

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der schwedische Lastwagenbauer Volvo will mittelschwere Transporter zunehmend auch mit Elektroantrieb anbieten. Ab dem Jahresende könnten zunächst ausgewählte Kunden den neuen E-Lkw der Marke mit einer Nutzlast bis zu 20 Tonnen und einer Reichweite bis zu 300 Kilometern testen, kündigte Produktionschef Jonas Odermalm am Mittwoch auf dem Pressetag der IAA-Nutzfahrzeugmesse (20. bis 27. September) an. 2019 solle dann der Verkauf der E-Trucks starten, ergänzte Volvo-Lkw-Chef Claes Nilsson. Auf der Langstrecke stelle Volvo zudem ein wachsendes Interesse an Flüssiggas-Antrieben fest.

Außerdem stellte Volvo den Prototypen "Vera" vor - eine kabinenlose, autonom fahrende Zugmaschine für Lkw-Auflieger. Gedacht ist das Fahrzeug etwa für Logistikzentren oder Häfen.