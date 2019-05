Land: Niedersachsens Autoindustrie bei Strukturwandel helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ob autonomes Fahren oder elektrische Autos: Angesichts der weitreichenden Veränderungen in den kommenden Jahren will sich die Landesregierung intensiver mit der Autoindustrie über die notwendigen Rahmenbedingungen austauschen. "Wir wollen das Automobilland Niedersachsen wetterfest aufstellen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zum Auftakt eines Strategiedialogs am Freitag in Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, die Zeit dränge. "Wir brauchen eine sehr enge Abstimmung zwischen Herstellern, Zulieferern, der Wissenschaft und der Politik."

Weit über 500 000 Arbeitsplätze hängen in der breit aufgestellten niedersächsischen Industrie nur am Auto. Mit der E-Mobilität und der Digitalisierung komme in den nächsten zehn Jahren daher eine immense Herausforderung auf Niedersachsen zu. "Die gesamte Lieferkette steht unter Hochspannung", erklärte der Chef der Arbeitgebervereinigung Niedersachsenmetall, Volker Schmidt. Die Konsequenzen seien weitreichend und vielfältig.

Thorsten Gröger von der IG Metall mahnte, dass die Anpassungs- und Veränderungsprozesse im Sinne der Beschäftigten geschehen müssten. "Wir müssen sehen, dass an den Stellen, wo Beschäftigung wegfällt, Neues entsteht", forderte der Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Nach seinen Schätzungen werden vom Strukturwandel etwa 50 Prozent der Mitarbeiter betroffen sein. Qualifizierung werde ein zentraler Punkt.