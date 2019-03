IG Metall: Wabco-Übernahme gefährdet keine Jobs im Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen/Hannover (dpa/lni) - Die mehr als 2000 niedersächsischen Angestellten des Bremsenherstellers Wabco müssen die angestrebte Übernahme durch den Automobilzulieferer ZF aus Gewerkschaftssicht nicht fürchten. "Wir sehen keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung in Niedersachsen", sagte Sascha Dudzik von der IG Metall in Hannover der dpa. Der Automobilzulieferer ZF vom Bodensee strebt für gut 6,2 Milliarden Euro die Übernahme des US-Bremsenherstellers Wabco mit niedersächsischen Standorten in Hannover und Gronau an. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilten sie am Donnerstag mit.

Es sei nicht überraschend, dass sich ZF Kompetenzen für Nutzfahrzeug-Bremssysteme sichern wolle, die das Unternehmen für das automatisierte Fahren dringend benötige aber bisher selber nicht habe, sagte Dudzik. Die Wabco-Aktionäre und auch die Wettbewerbsbehörden müssen der Transaktion aber noch zustimmen. ZF geht davon aus, dass sie Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen werden kann. Zusammen kämen ZF und Wabco auf einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro.

Dass es Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gibt, war Ende Februar bekanntgeworden. Der Autozulieferer schaut seit Jahren mit großem Interesse auf den Bremsen-Bereich. 2016 scheiterte der Versuch, die schwedische Haldex zu übernehmen. Auch an Wabco hatte ZF früher schon einmal Interesse gezeigt. Wabco ist nach eigenen Angaben seit 1884 in Deutschland vertreten und betreibt Standorte in Hannover, Gronau und Mannheim. Hannover ist dabei der größte Standort mit mehr als 2200 Mitarbeitern, darunter rund 750 Ingenieure.