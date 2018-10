Grüne sehen in Diesel-Beschlüssen faulen Kompromiss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Grünen in Niedersachsen haben die Diesel-Beschlüsse der Bundesregierung als faulen Kompromiss kritisiert. Fahrverbote ließen sich nicht mit der Einführung von Kaufprämien verhindern, warnte Detlev Schulz-Hendel, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag in Hannover, am Dienstag. "Insbesondere für betrogene Familien und Normalverdiener wirkt das wie der blanke Hohn, da diese sich ein Neufahrzeug in aller Regel trotz Kaufprämie nicht leisten können." Der "Kuschelkurs" mit der Autoindustrie werde fortgesetzt, den Verbraucherrechten werde eine "schallende Ohrfeige verpasst".

Schulz-Hendel bemängelte: "Hardware-Nachrüstungen gibt es eventuell, falls die Autobauer mitmachen wollen, dann aber auch nur in 14 Städten." Die niedersächsischen Kommunen würden mit drohenden Fahrverboten allein gelassen.