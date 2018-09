Grüne kritisieren CO2-Bilanz möglicher Diesel-Umtauschaktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Streit um neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten sehen die Grünen in Niedersachsen Prämien für den Umtausch alter Diesel gegen neue Fahrzeuge kritisch. Umtauschaktionen hätten "mit Sicherheit" eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz als technische Nachrüstungen, sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Freitag in Hannover. "Eine Umweltprämie, die umso höher ausfällt, je größer und teurer ein Neufahrzeug ist, hat diesen Namen nicht verdient."

Piel bezeichnete es zudem als "unfassbar", dass die Autohersteller die drei Jahre seit Bekanntwerden des Volkswagen-Abgasskandals nicht genutzt hätten, um technisch einwandfreie Nachrüstlösungen zu entwickeln, auf die eine Herstellergarantie gegeben werden könne.

Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor einem Spitzentreffen der Bundesregierung in der Dieselkrise seine Bedenken gegen technische Nachrüstungen bekräftigt. Eine Hardware-Nachrüstung sei eine Investition in alte Fahrzeuge. "Wir brauchen eine Flottenerneuerung", sagte er.