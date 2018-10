Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die FDP in Niedersachsen sieht in den Diesel-Beschlüssen der Bundesregierung einen "Rohrkrepierer". Es sei zweifelhaft, ob sich weitere Fahrverbote auf diese Weise verhindern ließen, sagte FDP-Fraktions-Vize Jörg Bode am Dienstag in Hannover. "Dieser Kompromiss ist reines Stückwerk und nicht geeignet, die tiefe Verunsicherung der Autofahrer zu beenden." Die Dieselfahrer seien von den Herstellern und der Politik gleichermaßen betrogen worden und dürften jetzt nicht diejenigen sein, die es ausbaden müssen. Schließlich seien die Kunden jahrelang dazu ermuntert worden, Dieselfahrzeuge zu kaufen, um den CO2-Ausstoß zu senken.

Bode sprach sich für eine europaweite Überprüfung der Messgrundlagen sowie ein zweijähriges Moratorium für Fahrverbote aus: "Diese Zeit sollten wir nutzen, um die Messungen europaweit auf einen gemeinsamen Standard zu bringen."