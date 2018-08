Continental stärkt Geschäft in Australien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat einen der größten Autoteile- und Reifenhändler Australiens übernommen. Der Kaufpreis für den Anbieter Kmart Tyre and Auto Service (KTAS) belaufe sich auf umgerechnet rund 227 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit. "Australien ist ein vielversprechender Absatzmarkt für Continental", sagte Conti-Reifenvorstand Nikolai Setzer. KTAS sei derzeit mit 258 Niederlassungen vor allem an der Ost- und Südostküste Australiens vertreten - zum Kerngeschäft zählen der Vertrieb von Reifen, Reifenservice, Inspektionen und Wartungen. Der Hauptsitz des mehr als 1200 Mitarbeiter zählenden Unternehmens ist in Sydney.