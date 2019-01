Continental geht von weiter sinkender Profitabilität aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet 2019 mit einer weiter sinkenden Profitabilität. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde im laufenden Jahr zwischen 8 und 9 Prozent liegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montag in Hannover mit. 2018 fiel die Marge auf etwa 9,2 (2017: 10,8) Prozent. Beim Umsatz peilt Continental einen Anstieg auf 45 Milliarden bis 47 Milliarden Euro (2018: rund 44,4 Mrd) an.