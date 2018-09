Branche im Umbruch stellt sich vor: IAA Nutzfahrzeuge 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die weltweit wichtigste Messe für Transport, Logistik und Mobilität, die IAA Nutzfahrzeuge, beginnt am 20. September in Hannover. Die Branche ist im Umbruch, Elektroantriebe sollen zumindest in der Stadt die Lösung für den Lieferverkehr sein. Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, versprach "überzeugende Lösungen" auf der Messe, die am 27. September endet. Mehr als 2100 Aussteller aus rund 50 Ländern würde erwartet, der Anteil ausländischer Aussteller betrage knapp 60 Prozent. "Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren, Elektromobilität und urbane Logistik", sagte er.