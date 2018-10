Althusmann mit Diesel-Beschlüssen noch nicht zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Diesel-Kompromiss der Bundesregierung lässt nach Einschätzung des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann viele Fragen offen. Dabei gehe es darum, wie bundesweit und langfristig mit der "Diesel-Thematik" umgegangen werden könne, sagte der CDU-Politiker, der auch im Volkswagen-Aufsichtsrat sitzt, am Dienstag in Hannover. "Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis noch nicht", betonte er. "Eine Einbeziehung nur der am höchsten belasteten Städte vernachlässigt zum Beispiel die Mobilität moderner Menschen auch zwischen Städten."

Althusmann erklärte, es sei anzuerkennen, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Autoherstellern die Luftreinhaltung voranbringen und Fahrverbote vermeiden wolle. Auf die Wirksamkeit der geplanten Umtauschprämien für Diesel-Autos werde sich die tatsächliche Höhe dieser Anreize stark auswirken.

Althusmann betonte, die vorgeschlagenen Lösungsansätze müssten nun konkretisiert werden. "Wichtig bleibt dabei nach wie vor, dass die Verbraucher nicht über Gebühr belastet und die Hersteller in angemessener Weise beteiligt werden. Dementsprechend sind wir noch nicht am Ende der Debatte."