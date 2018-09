Hamburger Oldtimer-Besitzer liegen bundesweit auf Platz 3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg gehört zu den Regionen mit der höchsten Oldtimer-Quote in Deutschland. Mehr als 15 000 Autos und damit rund 1,9 Prozent der zugelassenen Pkw mit Kennzeichen HH sind Autos, die 30 Jahre und älter sind. Das ergab eine Studie der Beratungsgesellschaft BBE Automotive im Auftrag von drei Auto-Verbänden, die auf der Messe Automechanika in Frankfurt vorgestellt wurde.

Hamburg liegt damit bei der absoluten Zahl der Oldtimer bundesweit auf Platz drei nach München und Berlin. Der durchschnittliche Anteil der Oldtimer unter allen zugelassenen Autos liegt bei 1,5 Prozent.

Mit 2,9 Prozent die höchste Quote (gut 7800 Oldtimer) hat der nordrhein-westfälische Rhein-Kreis Neuss. Die größte Anzahl an Oldtimern - 19 600 Fahrzeuge und damit 2,7 Prozent - ist in München zugelassen.

Der Markt für alte Autos wächst stetig: 2018 gab es in Deutschland 675 000 zugelassene Oldtimer und damit mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Zwischen 2008 und 2018 ist ihre Zahl laut Studie jährlich um durchschnittlich 8,2 Prozent gestiegen. Zu den angemeldeten Oldtimern kommen noch einmal 220 000, die nicht zugelassen sind oder etwa ein rotes Kennzeichen haben, also nicht immer und überall fahren dürfen.