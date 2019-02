Ex-Porsche-Chef soll Vorsitz im Kion-Aufsichtsrat übernehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Porsche-Vorstandsvorsitzende Michael Macht soll Aufsichtsratschef beim Frankfurter Gabelstapler-Hersteller Kion werden. Der bisherige Aufsichtsrats-Vorsitzende John Feldmann beende seine Tätigkeit zum 9. Mai 2019, teilte Kion am Freitag in Frankfurt mit. Sein Nachfolger soll demnach Macht werden, der seit Oktober 2018 Mitglied in dem Gremium ist. In der Vergangenheit war der 58-jährige Maschinenbauingenieur unter anderem Chef der Porsche AG sowie Produktionsvorstand bei Volkswagen. Die Wahl soll auf der Hauptversammlung am 9. Mai stattfinden.