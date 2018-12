Thüringer Pfarrer bald mit Elektro-Autos unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In mehreren evangelischen Kirchgemeinden in Thüringen werden Pfarrer bald mit Elektro-Autos unterwegs sein. Ein entsprechendes Pilotprojekt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) startete am Freitag mit der Übergabe der ersten zwei Autos. Zwei weitere sollen noch im Dezember folgen.

Kirchenkreise in Sachsen-Anhalt und Sachsen könnten bald nachziehen, wie eine Sprecherin sagte. E-Autos und Ladestationen soll es zunächst an vier Standorten geben: An der Brüderkirche in Altenburg, an der Johanneskirche in Saalfeld, in Etzleben (Kyffhäuserkreis) und an einer Diakonischen Einrichtung in Altenburg.

Das Elektro-Auto in Etzleben soll nicht nur von Pfarrern genutzt werden, sondern auch als "Bürgerauto" dienen. Nach Angaben einer Sprecherin sollen perspektivisch auch die anderen Elektro-Autos in den Kirchgemeinden von Bürgern genutzt werden können. Wie dies im Einzelfall organisiert werden soll, sei aber noch offen.

Wissenschaftlich begleitet wird das Vorhaben von der Fachhochschule Erfurt. Den wissenschaftlichen Teil des Projekts fördert das Thüringer Umweltministerium mit rund 41 000 Euro, wie eine Sprecherin sagte. Außerdem gebe das Ministerium jeweils 10 000 Euro zu den Autos dazu.

Nach eigenen Angaben will die EKM mit den Elektro-Autos unter anderem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Nutzung alternativer Verkehrsmittel sei eine Möglichkeit, die Mobilität von Pfarrern in immer größer werdenden Arbeitsbereichen zu gewährleisten und dennoch den Ausstoß von Emissionen zu verringern, erklärte Michael Lehmann, Personaldezernent bei der EKM.