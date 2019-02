Japanische Firma verlegt Europasitz nach Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein japanischer Automobil-Zulieferer will seinen Firmensitz für Europa nach Thüringen verlagern. Er solle von einem Standort in Westdeutschland in den Raum Erfurt umziehen, wo die Firma bereits eine Produktionsstätte unterhalte, heißt es aus Wirtschaftskreisen. Über das Projekt wollen Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und der Geschäftsführer der Firma heute in Erfurt informieren.

Dass Firmen ihren Sitz oder ihre Europaniederlassung nach Ostdeutschland verlegen, kommt relativ selten vor. In der Vergangenheit hatten westdeutsche Firmen wie der Zwieback-Hersteller Brandt zwar den Großteil ihrer Produktion beispielsweise in den Freistaat verlagert, den eigentlichen Firmensitz aber nicht verlassen. Bei Brandt ist das Hagen in Nordrhein-Westfalen.