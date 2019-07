Große Zustimmung zum Carsharing-Gesetz zeichnet sich ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Thüringer Landtag zeichnet sich große Zustimmung zu Plänen der Landesregierung zur Unterstützung von sogenanntem Carsharing ab. Auch die CDU werde einem entsprechenden Gesetzentwurf zustimmen, sagte ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion der dpa. Alles in allem bestehe aus Sicht der Fraktion weder Anlass zu grundsätzlicher politischer Kritik an dem Gesetz, noch habe die Fraktion Redebedarf. Lediglich aus der AfD-Landtagsfraktion kam Kritik an den Plänen der Landesregierung.

Anders als bei herkömmlicher Autovermietung stehen beim Carsharing ("Auto teilen") Fahrzeuge an verschiedensten Standorten zur kurzfristigen und nicht zuletzt nur kurzzeitigen Nutzung bereit. Die Gesetzesnovelle soll es Kommunen erleichtern, innerhalb geschlossener Ortschaften Flächen an Landes- und Kommunalstraßen als Parkplätze für stationsbasierte Carsharing-Autos auszuweisen. So soll die Attraktivität der Angebote gesteigert werden, weil damit mehr solcher Autos verfügbar werden dürften. Auch bei Carsharing-Anbietern, der Wirtschaft und Umweltverbänden waren die Pläne in der Vergangenheit grundsätzlich auf Zustimmung gestoßen.