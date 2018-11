Emder VW-Belegschaft will Klarheit über Neuausrichtung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Volkswagen informiert zur Stunde bei einer Betriebsversammlung im ostfriesischen Emden über die Neuausrichtung des Werkes. In der Fabrik mit rund 9000 Beschäftigten werden Passat- und Arteon-Autos produziert. Nach Medienberichten könnte der Passat aus Emden verlegt werden, damit dort von 2022 an Elektro-Kleinwagen vom Band laufen. Unklar ist dabei, um welche Stückzahlen es geht und ob der Standort bei der weniger arbeitsintensiven Produktion von E-Autos ausgelastet werden kann. Die Entscheidung über weitere Investitionen will der Aufsichtsrat am Freitag treffen.