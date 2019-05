Nach 26 Jahren: Corsa-Produktion in Eisenach endet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Nach gut einem Vierteljahrhundert endet die Produktion des Kleinwagens Corsa im Opel-Werk in Eisenach. Am Freitag rollten die letzten Autos dieses Modells vom Montageband des Thüringer Autowerks, wie aus Unternehmenskreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte Antenne Thüringen darüber berichtet. Das bisherige Kleinwagenwerk in Eisenach, wo auch die Adam-Produktion auslaufen soll, wird neu ausgerichtet. Künftig soll dort nach Unternehmensangaben der Geländewagen Grandland gebaut werden.

Dem Grandland-Produktionsstart, der im Spätsommer erwartet werde, gehe eine mehrwöchige Umbauphase im Werk voraus, teilte ein Opel-Sprecher auf Anfrage in Rüsselsheim mit. "Wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen." Von 2020 an solle auch eine Hybrid-Version des Grandland aus Eisenach folgen. Diese Variante des SUV sei der erste Opel-Hybrid überhaupt.

Vom Kleinwagen Corsa wurden nach Unternehmensangaben seit 1993 etwa 2,9 Millionen Autos in Eisenach gefertigt. Der Adam, der im Januar 2013 an den Start ging, brachte es bis Ende 2018 auf rund 315 000 Stück. Der Adam werde bis zum Jahresende verfügbar sein, so der Sprecher.

Der Corsa soll nach den Vereinbarungen von Opel mit der französischen Mutter PSA künftig nur noch aus dem spanischen Saragossa kommen. Im Zuge der Neuausrichtung fallen im Eisenach-Werk nach bisherigen Angaben bis zu 450 der ehemals etwa 1800 Stellen weg.