Borgward, Harley, Käfer: Motorshow eröffnet Oldtimer-Saison

Bremen (dpa/lni) - Zur 17. Auflage der Messe "Bremen Classic Motorshow" werden von Freitag bis Sonntag 650 Aussteller aus elf Ländern und rund 40 000 Besucher erwartet. In den acht Messehallen sind zahlreiche Oldtimer und Veteranen-Motorräder zu sehen. Ein Schwerpunkt sind in diesem Jahr Kombi-Fahrzeuge und historische US-Motorräder. Auch Borgward-Sammler Carsten Pätzold zeigt Fahrzeuge. Seit über 30 Jahre restauriert der Bremer Oldtimer vor allem der Marke Borgward. Mit einem 1989 komplett sanierten Goliath Hansa 1100, Baujahr 1963, legte er inzwischen 200 000 Kilometer zurück. Die Marke Goliath gehörte in den 50er Jahren zum Borgward-Konzern. Der Trend zu Oldtimern hält an - das belegen auch die Zulassungszahlen.