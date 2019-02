Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland tauscht Chef aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Luxemburg/Bessenbach (dpa) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland wechselt nach einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr seinen Chef aus. Detlef Borghardt lege nach acht Jahren an der Spitze sein Amt nieder, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit Firmensitz in Luxemburg und wichtigem Standort im bayerischen Bessenbach am Montag mit. Borghardts Nachfolger werde mit sofortiger Wirkung Einkaufs- und Europavorstand Alexander Geis.

Geis ist seit über 20 Jahren im Unternehmen. Er werde sich auf die Stabilisierung des nordamerikanischen Geschäftes und die Entwicklung einer langfristigen Strategie 2025 konzentrieren, hieß es. SAF-Holland hat zwar seine Unternehmenszentrale in Luxemburg, das Tagesgeschäft wird aber in Bessenbach bei Aschaffenburg gesteuert.

Vergangene Woche hatte ein schwacher Ausblick auf die in diesem Jahr zu erwartende Profitabilität die Anleger geschockt und die Aktie von SAF-Holland auf Talfahrt geschickt.