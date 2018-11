Entsorgungsanlagen: 140 000 Tonnen Abfälle aus dem Ausland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Entsorgungsanlagen in Hessen nehmen pro Jahr durchschnittlich rund 140 000 Tonnen Abfälle aus dem Ausland an. Dabei handelt es sich vor allem um Bau- und Abbruchabfälle sowie Katalysatoren und Batterien, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. International gefragt seien besonders Deponiekapazitäten für Bau- und Abbruchabfälle, die als gefährlich eingestuft würden. Drei Viertel dieser Abfälle stammten den Angaben zufolge aus der Europäischen Union.

Gemessen am Gesamtumfang der in Hessen verwerteten und beseitigen Mengen machen Abfälle aus dem Ausland zwei Prozent aus. Die Statistiker haben für ihre Analyse die Jahre 2008 bis 2016 ausgewertet.