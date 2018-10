Tiefensee zieht Zwischenbilanz von Südamerika-Reise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buenos Aires (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will am heute in Buenos Aires erste Ergebnisse einer Reise von Unternehmern und Wissenschaftlern aus dem Freistaat nach Südamerika vorstellen. Sie dient dazu, auf dem an Rohstoffen reichen Kontinent mit mehr als 400 Millionen Einwohnern Geschäftsmöglichkeiten und Absatzmärkte auszuloten. Zu den Schwerpunkten der achttägigen Reise gehören unter anderem die Automobil- und Zuliefererindustrie und die Digital-Branche. Bisher exportiert Thüringen Waren im Wert von jährlich etwa 600 Millionen Euro nach Südamerika.