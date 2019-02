Standortsuche für Batteriefabrik mit indischem Partner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Neu Delhi (dpa/th) - Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien in Hermsdorf will die Partnerschaft mit einer indischen Firma ausbauen. Neben einer bestehenden Gemeinschaftsfirma im indischen Pune, die Komponenten für Brennstoffzellen herstellt, werde eine Investition in Thüringen geprüft, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das sehe eine Vereinbarung vor, die während einer mehrtägigen Indienreise einer Thüringer Delegation mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) geschlossen wurde.

Bei dem Projekt des Fraunhofer-Instituts und der indischen Firma Mayur REnergy Solutions Inc. gehe es um einen möglichen Produktionsstandort für Batterien in Thüringen. Nach Ministeriumsangaben wurden während der Reise insgesamt drei Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen.