Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Wirtschaft hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 15,2 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. Nach den jetzt vorliegenden endgültigen Zahlen sei dies ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewesen, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. In den Freistaat eingeführt wurden Waren im Wert von 10,4 Milliarden, 5 Prozent mehr als 2016. Hauptausfuhrland waren die USA, die meisten Einfuhren kamen aus China.