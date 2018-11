Zweite Chance für Schiller-Brief bei Benefizauktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Brief von Friedrich Schiller soll bei einer Benefizauktion eine zweite Chance bekommen. Das Schriftstück des Dichters aus dem Jahr 1794 war am Freitag von den Bietern verschmäht worden, im Nachgang habe sich aber noch ein Interessent gemeldet, teilte das Auktionshaus Eppli am Samstagmorgen mit. Nun soll er am Samstag noch einmal aufgerufen werden. Den seit 50 Jahren als verschollen gegoltenen Brief hatte eine Stuttgarterin dem Auktionshaus gegeben, er sollte bei der Auktion eigentlich mehr als 20 000 Euro einbringen.

Vom Erlös sollten die Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und die Stiftung Sauti Kuu ("Starke Stimmen") von Auma Obama, der Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, profitieren.

Neben der Handschrift von Schiller waren am Freitag den Angaben zufolge auch andere Dinge wie Schmuck und Gemälde unter den Hammer gekommen. Die Auktion läuft noch weiter: Am Samstag sollen außerdem Schuhe von WM-Torschütze Mario Götze, signierte Bücher von Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie eine Jacke des Schauspielers Henning Baum folgen.