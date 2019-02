Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lingen (dpa/lni) - Nach dem Brand in der Brennelementfertigungsanlage in Lingen vor zwei Monaten kann das Unternehmen seinen Betrieb wieder aufnehmen. Das teilte das Umweltministerium in Hannover am Montag mit. Zuvor mussten die Betreiber alle Anlagen und Arbeitsplätze prüfen, die dem abgebrannten Laborplatz ähnelten. In dem Betrieb werden unter anderem Brennelemente für Atomkraftwerke gefertigt. Bürgerinitiativen demonstrieren seit Jahren dafür, die Fabrik komplett abzuschalten.