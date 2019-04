Atomkraftwerk Leibstadt wieder am Netz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leibstadt (dpa/lsw) - Das Atomkraftwerk Leibstadt unweit der deutsch-schweizerischen Grenze produziert nach einer automatischen Abschaltung wieder Strom. Das Kernkraftwerk ist seit Freitag, 6.00 Uhr, wieder am Netz, wie der Betreiber mitteilte. Das Kraftwerk hatte sich am Mittwochabend automatisch abgeschaltet, weil eine fehlerhafte Druckmessung zu einer Störung am Vordruckregler geführt hatte. Die Druckmessung konnte noch in der Nacht auf Donnerstag repariert werden. Eine erhöhte Abgabe von Radioaktivität an die Umwelt gab es durch den Vorfall laut Betreiber nicht.