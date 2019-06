Atomkraftwerk Brokdorf geht für Revision vom Netz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brockdorf (dpa/lno) - Das Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) soll am Samstag zum jährlichen Brennelementewechsel und zu einer Revision vom Netz genommen werden. Auf dem Programm stehen Prüfungen, Instandhaltungsarbeiten sowie Maßnahmen zum Erhalt und zur Erhöhung der Sicherheit, wie das für Atomaufsicht zuständige Energieministerium am Freitag mitteilte. In etwa vier Wochen soll der Reaktor wieder ans Netz gehen.

Zuvor soll der Reaktordruckbehälter mit 60 neuen Brennelementen bestückt werden. Außerdem müssen bereits bestrahlte Brennelementen umgesetzt werden. Dazu muss laut Ministerium der Reaktordruckbehälter geöffnet werden. Außerdem werden bei den Arbeiten auch wieder die Funktionen von Ventilen im nicht-nuklearen Wasserdampfkreislauf getestet. Dabei könne es zum Austritt von reinem Wasserdampf in die Umgebung und zu Geräuschentwicklungen kommen, hieß es.

Das AKW war im Oktober 1986 in Betrieb genommen worden. Endgültig vom Netz gehen soll das Kraftwerk mit seiner elektrischen Leistung von rund 1480 Megawatt und seinen rund 500 Mitarbeitern spätestens am 31. Dezember 2021.