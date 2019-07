Stillgelegter Transformator im AKW Biblis fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biblis (dpa/lhe) - Bei Demontagearbeiten im stillgelegten Atomkraftwerk Biblis ist ein Transformator in Brand geraten. Wie der Betreiber RWE mitteilte, bildeten sich am Montag bei den Arbeiten Funken, die Restöl in dem Gerät entzündeten. Die Werkfeuerwehr habe den Brand "zügig" löschen können. Für die Demontage habe der Transformator auf einem Abstellplatz gestanden, so dass das Feuer keine Auswirkungen auf die Anlage gehabt habe. Gefahr für Personal oder Umgebung bestand laut RWE nicht.

Seit Anfang Juni gibt es in den Reaktorgebäuden des stillgelegten Kernkraftwerks keine Brennelemente mehr. Die letzten Brennstäbe waren nach Angaben des hessischen Umweltministeriums ins Zwischenlager gebracht und damit 99,7 Prozent der Radioaktivität aus der Betriebszeit des Kraftwerks entfernt worden.