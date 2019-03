Monsanto-Klagen: Betriebsrat stärkt Bayer-Chef den Rücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa) - Trotz zahlreicher Prozesse gegen die Bayer-Tochter Monsanto in den USA hat der Betriebsrat des Chemiekonzerns Vorstandschef Werner Baumann den Rücken gestärkt. Zwar seien einzelne Mitarbeiter beunruhigt. "Wir haben aber weiter Vertrauen in den Vorstand, dass die strategische Entscheidung, Monsanto zu übernehmen, richtig war", sagte der stellvertretende Chef des Gesamtbetriebsrats, Heinz-Georg Webers, der "Rheinischen Post". "Wir hoffen, dass Bayer sich in den Berufungsverfahren durchsetzen kann. Bayer ist erfahren mit Produkthaftungsklagen."