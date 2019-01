Demo für klimafreundliche Landwirtschaft in Berlin gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - In Berlin haben sich am Samstag mehrere Hundert Menschen am Brandenburger Tor versammelt, um für klimafreundliche Landwirtschaft und gesundes Essen zu demonstrieren.

Unter dem Motto "Wir haben Agrarindustrie satt!" hatten Landwirte sowie Tier- und Umweltschützer zur Messe Grüne Woche zu einer Kundgebung aufgerufen. Auf ihrem Weg durch die Berliner Innenstadt lagen die Agrarminister-Konferenz und das Regierungsviertel. Die Polizei rechnete mit 12.000 Teilnehmern.

Schon am Morgen hatten sich laut Angaben der Veranstalter Bauern aus ganz Deutschland an einer Trecker-Demo zum Brandenburger Tor beteiligt. Auf drei Routen waren die Landwirte von Brandenburg aus in die Stadt gefahren. An der Agrarminister-Konferenz im Außenministerium übergaben sie eine Protestnote. Darin stand, dass "bäuerliche Arbeit auf den Äckern und Feldern und in den Ställen etwas sehr Wertvolles und vor allem Schützenswertes" ist.

Insgesamt zählten die Veranstalter rund 170 Traktoren - so viele wie noch nie, wie Sprecher Christian Rollmann sagte. Allein 50 davon seien aus Niedersachsen gekommen. Einzelne Teilnehmer aus Hessen und Bayern hätten sich schon am Donnerstag auf den Weg gemacht.