Wartet in den Weinkellern ein Spitzenjahrgang?

Würzburg (dpa/lby) - Viele Trauben in guter Qualität lassen die Winzer in Franken auf einen großartigen Weinjahrgang hoffen. Das Wetter hat es - trotz der enormen Trockenheit und Hitze im Sommer - durchaus gut mit den Weinbauern gemeint. Ein großer Jahrgang ist möglich. Ob das gelingen wird, verraten Wein-Experten heute in Würzburg. Dafür lassen der Fränkische Weinbauerverband und die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) das Weinjahr Revue passieren und ziehen eine erste Bilanz.

Deutschlandweit war diese zuletzt sehr gut ausgefallen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge haben die Winzer heuer überdurchschnittlich viele Trauben in ihre Weinkeller geholt - 30 Prozent mehr als im Vorjahr. In Weinanbaugebiet Franken wurden deshalb etwa 448 000 Hektoliter Most erwartet. Zum Vergleich: Im größten Weinanbaugebiet, in Rheinhessen, sollten es 2,82 Millionen Hektoliter werden.

In Bayern wird auf etwa 6000 Hektar Wein angebaut. Den überwiegenden Teil dieser Flächen bewirtschaften Winzer in Unterfranken, weitere Anbaugebiete gibt es in anderen Teilen Frankens, am Bodensee und bei Regensburg. Etwa 80 Prozent der angebauten Weine sind Weißweine, wichtigste Sorte ist der Silvaner.