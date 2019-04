Backhaus sticht den ersten Spargel der Saison 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wöbbelin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern beginnt die Spargelernte. Gut eine Woche früher als im vergangenen Jahr will Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag (8.00 Uhr) auf dem Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die ersten Stangen stechen.

In diesem Jahr wird laut Agrarministerium voraussichtlich auf 200 Hektar Spargel geerntet - das sind 26 Hektar mehr als im Jahr zuvor. Damit ist der Nordosten im bundesweiten Vergleich ein eher kleines Anbaugebiet. Deutschlands Spargel-Spitzenreiter Niedersachsen baute nach Angaben des Bundesministeriums für Landwirtschaft im Jahr 2018 auf 5100 Hektar an und erntete 26 500 Tonnen Spargel.

Die Spargelanbauer im Land sehen der Ernte mit gemischten Gefühlen entgegen. Der Grund: Durch den extrem heißen, trockenen Sommer 2018 haben die Pflanzen stark gelitten, sagte zum Beispiel Rudi Denissen. Spargelpflanzen regenerieren sich nach der Ernte und benötigen Regen, um ins Kraut zu schießen und wieder Energie zu sammeln. Dafür habe es im vergangenen Jahr aber zu wenig Wasser gegeben, sagte Denissen. Daher erwarte er einen deutlichen Rückgang der Ernte. Die Spargelsaison dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni.