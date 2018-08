Start in die Apfelsaison : Frühe Ernte und süße Früchte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Boddin (dpa/mv) - In den Obstplantagen Mecklenburg-Vorpommerns sind die Äpfel reif. Heute wird die Apfelsaison für das Land offiziell beim Verband Mecklenburger Obst und Gemüse in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eröffnet. Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald und die Apfelblütenkönigin Vanessa werden zum "Anpflücken" in der Plantage der Boddinobst GmbH erwartet. Die Ernte beginnt dank des warmen und sonnigen Sommers früher als in anderen Jahren, und die Äpfel sind süß und säurearm. Von der Menge her erwartet der Obstanbauberater Rolf Hornig eine durchschnittlichen Ertrag. Im Vorjahr war im Land mit 20 000 Tonnen nur gut die Hälfte einer durchschnittlichen Ernte eingebracht worden. Diesmal war das Wetter im Frühjahr für Obstbäume sehr günstig: Es gab keine Spätfröste, die Blüte war gut, ebenso der Insektenflug. Demzufolge kam es zu einem reichen Fruchtansatz. Wegen der Trockenheit blieben die Äpfel dann recht klein, entwickelten aber einen sehr guten Geschmack.