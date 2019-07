Tierschutzbeauftragte: Modellbetriebe für Tierhaltung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tierhaltung, die sich wirtschaftlich rechnet und dabei auch dem Tierwohl gerecht wird, soll auf den landeseigenen Betrieben Hessens stärker Vorbildfunktion bekommen. In dem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht der Landesbeauftragten für Tierschutz, Madeleine Martin, werden gleich mehrere neue Initiativen für dieses Jahr angekündigt.

So soll im landeseigenen Betrieb Eichhof eine Demonstrationsanlage für Schweinehaltung eingerichtet werden. Sie solle Perspektiven für die zukünftige Haltung von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben aufzeigen, hieß es. Dies sei auch mit Blick auf die Käufer landwirtschaftlicher Produkte bedeutsam: "Hohe Verbraucherakzeptanz genießen nur Haltungsformen, die sich am natürlichen Verhalten der Tiere orientieren und nicht die Umwelt mit Schadgasen, Keimen oder grundwasserbelastenden Chemikalien belasten."