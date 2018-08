Hitze lässt märkische Melonen gut wachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Velten (dpa/bb) - Melonenzeit in Brandenburg: In Velten (Oberhavel) nördlich von Berlin gedeiht die Frucht wegen der Hitze besonders gut. "Zum ersten Mal kann ich richtig ernten", sagte Landwirt Attila Puszti am Donnerstag. Er ist nach eigenen Angaben der einzige, der in Brandenburg professionell Melonen im Freiland anbaut. Vor drei Jahren kam er auf die Idee und gab dafür seinen Beruf als Konditor auf. Kulturen, die eigentlich aus südlichen Ländern stammen, finden zunehmend auch in Deutschland ihren Platz. Wassermelonen, Süßkartoffeln und Physalis werden mittlerweile professionell - wenn auch noch vereinzelt - angebaut. Ein wenig Risiko sei immer dabei, ehe es wirtschaftlichen Erfolg gebe, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg.