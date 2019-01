Tausende demonstriern für klimafreundliche Landwirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tübingen (dpa/lsw) - Für eine klimafreundliche Landwirtschaft sind am Samstag auch in Tübingen zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei zählte bei einer Demo rund 2500 Teilnehmer. Dazu hatten Umweltschutzverbände aufgerufen. Die Veranstaltung des BUND Neckar-Alb in Tübingen stand unter dem Motto: "Wir haben es satt!".

Die zentrale Kundgebung von Landwirten sowie Tier- und Umweltschützern war in Berlin zur Messe Grüne Woche. Die Polizei rechnete dort mit 12 000 Teilnehmern. Schon am Morgen hatten sich Bauern aus ganz Deutschland an einer Trecker-Demo zum Brandenburger Tor beteiligt. An der Agrarminister-Konferenz im Außenministerium übergaben sie eine Protestnote. Darin stand, dass "bäuerliche Arbeit auf den Äckern und Feldern und in den Ställen etwas sehr Wertvolles und vor allem Schützenswertes" ist.