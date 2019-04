Schafskäse-Saison beginnt in Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tetenbüll (dpa/lno) - Im nordfriesischen Tetenbüll wird wieder Schafskäse gemacht. "Die Winterpause ist vorüber", sagt Redlef Volquardsen von der "Friesischen Schafskäserei". Im Norden gibt es nach seinen Angaben sieben Betriebe, die Schafskäse produzieren. In der kalten Jahreszeit sei aus artgerechter Tierhaltung keine Milch verfügbar, weil die Milchschafe von November bis Februar "trocken" stehen. In dieser Zeit benötigen sie ihre ganze Kraft für das Austragen und die Aufzucht ihres Nachwuchses. In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben des Schafzuchtverbands rund 1100 Schafhalter mit insgesamt knapp 200 000 Schafen.