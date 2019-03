Nabu will Daten zum Pestizid-Einsatz: Klage gegen das Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Naturschützer wollen das Land zur Herausgabe von Daten über Pestizide in Naturschutzgebieten zwingen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) reichte am Donnerstag nach eigenen Angaben entsprechende Klagen bei den Verwaltungsgerichten Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Sigmaringen ein. Rechtsanwalt Dirk Teßmer erklärte, der Nabu habe nach dem nationalen und europäischen Recht einen Anspruch auf die Informationen. "Die Daten werden ohnehin für die Behörden bereitgehalten, und es gibt keinen Grund, sie nicht zumindest in anonymisierter Form an den Nabu weiterzugeben."

Der Nabu will die0 Informationen haben, weil er sich davon Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Pestiziden und dem Artensterben erhofft. Eine Sprecherin von Agrarminister Peter Hauk (CDU) hatte bereits erklärt: "Das Pflanzenschutzrecht bietet keine Rechtsgrundlage zur Erhebung und Veröffentlichung der vom Nabu gewünschten Daten." In Baden-Württemberg gibt es laut Nabu rund 1000 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 86 000 Hektar. Das entspreche 2,4 Prozent der Landesfläche. Rund 14 Prozent der Flächen in den Gebieten werde landwirtschaftlich genutzt.