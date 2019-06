Erste Betriebe holen Süßkirschen bereits von Bäumen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dohna/Stendal (dpa/sa) - Die ersten Betriebe in Sachsen-Anhalt haben mit der Ernte der Süßkirschen begonnen. Der offizielle Start der Saison sei am 20. Juni in Stendal geplant, sagte ein Sprecher des Landesverbands "Sächsisches Obst" im sächsischen Dohna am Dienstag. Die reifenden Früchte würden vielversprechend aussehen, hieß es. Im vergangenen Jahr holten die Obstbauern in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamts in Halle rund 1960 Tonnen Süßkirschen von den Bäumen. Kirschen werden nach Verbandsangaben vor allem im Süden von Sachsen-Anhalt angebaut. Der Verband "Sächsisches Obst" setzt sich aus Betrieben in Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen.