Backhaus: Klimawandel setzt Wäldern zu

Blankenhagen (dpa/mv) - Die Klimaveränderungen setzen den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern spürbar zu. "Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass eine der größten Gefahren für unsere Wälder der Klimawandel und besonders die damit einhergehenden Witterungsextreme wie Stürme, Dürre und Überflutungen sind", sagte Backhaus am Donnerstag in Forstamt Billenhagen östlich von Rostock, wo er den aktuellen Waldzustandsbericht vorstellte. So war der Sommer 2017 vielfach zu feucht, der Sommer 2018 zu heiß und zu trocken. Es werde in kommenden Jahren zu weiteren Schäden kommen, da erfahrungsgemäß viele Baumarten erst zeitverzögert auf solche Witterungsextreme reagierten. Dennoch verfüge Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg über die gesündesten Wälder in Deutschland, betonte der Minister.