Obstbauern schützen Blüten gegen möglichen Frost

Ravensburg (dpa/lsw) - Landwirte im Südwesten versuchen die Obstblüte vor kalten Nächten zu schützen. Frostberegnungen und kleine Feuer seien eine Vorsichtsmaßnahme, sagte am Montag der Geschäftsführer der Marktgemeinschaft Bodenseeobst, Egon Treyer. "Aber wir sind an der Grenze zum eventuellen Frost. Wenn die Obstbäume in einer Senke stehen, kann es auch mal ein halbes Grad weniger haben - dann wird es eng." Momentan sei vor allem Steinobst betroffen. Schäden seien ihm bisher nicht bekannt, sagte Treyer.

Viele Landwirte haben noch die Erlebnisse aus dem Jahr 2017 im Hinterkopf: Später Frost hatte damals mitten in der Blütezeit im April vielen Bauern die Ernte verdorben. Nach Angaben der Marketinggesellschaft lag der Ertrag in der Bodenseeregion 2017 mit 85 000 Tonnen Äpfeln auf dem niedrigsten Wert seit über 20 Jahren - allein im Vergleich zum Jahr davor bedeutete das ein Minus von 70 Prozent.