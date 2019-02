Rekordernte beim Spargel: Ertrag von Zucchinis geschrumpft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Rekordjahr für Spargel: 2018 haben Brandenburger Landwirte 23 200 Tonnen des Gemüses geerntet. Dies sei so viel wie nie zuvor, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr gut 110 000 Tonnen Gemüse in Brandenburg produziert. Neben Spargel wurden hauptsächlich Möhren und Einlegegurken aus dem Boden geholt. Insgesamt machten die drei Sorten 90 Prozent der Freilandanbauflächen aus. In Gewächshäusern wuchsen meist Tomaten und Gurken.

Unter großer Trockenheit und Hitze litten im vergangenen Sommer vor allem Zucchini oder Knollensellerie. Ihr Ertrag ging um rund zwei Drittel zurück. Beim Spinat konnte nur die Hälfte geerntet werden. Auch bei Möhren sank der Ertrag laut Mitteilung um zehn Prozent. Insgesamt konnte die Erntemenge des Freilandgemüses jedoch leicht erhöht werden - obwohl die Anbaufläche im Freien um mehr als 50 Hektar reduziert wurde.